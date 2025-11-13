"Могли забить второй, а уже потом — и третий, и четвертый". Батраков - о матче с Перу

"Мы планировали, были моменты во втором тайме забить. Могли забить второй, а уже потом — и третий, и четвертый. Но пропустили этот гол, и матч закончился с ничейным счетом. И, конечно, не было в команде игрока, который был бы рад такому результату", - цитирует Батракова "Матч ТВ".
Вчера, 12 ноября, сборная России на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге сыграла вничью с национальной командой Перу в товарищеской встрече - 1:1, забитыми мячами отметились Александр Головин и перуанец Валера. 15 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с Чили - товарищеская встреча состоится на стадионе "Фишт" в Сочи.
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. В октябре национальная команда России одержала победу над Ираном (2:1) и Боливией (3:0).
Полузащитник сборной России Алексей Батраков оценил результат матча с Перу (1:1).
Фото: РФС