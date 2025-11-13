Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
4 - 1 4 1
ЭстонияЗавершен
Азербайджан
0 - 2 0 2
ИсландияЗавершен
Армения
0 - 1 0 1
ВенгрияЗавершен
Англия
22:45
СербияНе начат
Андорра
22:45
АлбанияНе начат
Ирландия
22:45
ПортугалияНе начат
Франция
22:45
УкраинаНе начат
Молдова
22:45
ИталияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Северная Македония
0 - 0 0 0
ЛатвияЗавершен
Литва
0 - 0 0 0
ИзраильЗавершен
Чехия
1 - 0 1 0
Сан-МариноЗавершен

Кафанов назвал двух российских вратарей, которые могут уйти в топ-клубы Европы

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов назвал двух российских голкиперов, которые могут продолжить карьеру в европейских клубах.
Фото: ФК "Краснодар"
"Кто станет следующим российским голкипером, который перейдет в топовый европейский клуб? Весь вопрос в том, когда нас вернут на международную арену. Если это произойдет в ближайшее время, то это Максименко и Агкацев. У них есть все качества для игры в хороших европейских командах", - сказал Кафанов "РБ Спорту".

Александр Максименко является воспитанником московского "Спартака". Всего за основной состав клуба голкипер провел 213 матчей, пропустил 244 гола и отыграл 71 матч на ноль. Трансферная стоимость 27-летнего вратаря по версии сайта Transfermarkt составляет 4,5 миллиона евро.

Станислав Агкацев является игроком основной команды "Краснодара" с 2022 года. Всего за "быков" голкипер провел 75 матчей, пропустил 74 мяча и отыграл 33 встречи на ноль. Трансферная стоимость 23-летнего футболиста по версии портала Transfermarkt составляет 8 миллионов евро.

