"Первый круг ушел на поиск новых сочетаний, нового вектора развития игры. При той трансформации, которая происходит в "Зените", место в тройке и отставание три очка от лидеров - нормальный результат для первого круга. Потенциал у команды огромный. Вдолгую "Зенит" остается фаворитом сезона вместе с "Краснодаром", - сказал Черданцев "Матч ТВ".
На данный момент петербургский "Зенит" располагается на 3-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков в 15-ти встречах. Подопечные Сергея Семака одержали 8 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение в лиге. Следующий матч сине-бело-голубых состоится 23 ноября против "Пари НН" в рамках чемпионата.
Напомним, что в сезоне-2024/2025 чемпионом России стал "Краснодар", набравший 67 очков. "Зенит" остановился на 2-м месте с 66-ю баллами в своем активе.
Черданцев ответил, остается ли "Зенит" фаворитом в этом сезоне РПЛ
