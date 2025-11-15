Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЕнисейЗавершен
Черноморец
15:00
Волга УлНе начат
Торпедо
15:30
РоторНе начат
Нефтехимик
18:00
УралНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
БельгияНе начат
Турция
20:00
БолгарияНе начат
Лихтенштейн
20:00
УэльсНе начат
Кипр
20:00
АвстрияНе начат
Грузия
20:00
ИспанияНе начат
Босния и Герцеговина
22:45
РумынияНе начат
Дания
22:45
БеларусьНе начат
Словения
22:45
КосовоНе начат
Швейцария
22:45
ШвецияНе начат
Греция
22:45
ШотландияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
18:00
ЧилиНе начат

Черданцев ответил, остается ли "Зенит" фаворитом в этом сезоне РПЛ

Комментатор Георгий Черданцев заявил, что петербургский "Зенит" сохраняет статус фаворита РПЛ вместе с "Краснодаром".
Фото: ФК "Зенит"
"Первый круг ушел на поиск новых сочетаний, нового вектора развития игры. При той трансформации, которая происходит в "Зените", место в тройке и отставание три очка от лидеров - нормальный результат для первого круга. Потенциал у команды огромный. Вдолгую "Зенит" остается фаворитом сезона вместе с "Краснодаром", - сказал Черданцев "Матч ТВ".

На данный момент петербургский "Зенит" располагается на 3-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков в 15-ти встречах. Подопечные Сергея Семака одержали 8 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение в лиге. Следующий матч сине-бело-голубых состоится 23 ноября против "Пари НН" в рамках чемпионата.

Напомним, что в сезоне-2024/2025 чемпионом России стал "Краснодар", набравший 67 очков. "Зенит" остановился на 2-м месте с 66-ю баллами в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится