Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
13:00
ФакелНе начат
Уфа
14:00
Арсенал ТулаНе начат
Челябинск
15:00
КАМАЗНе начат
Шинник
17:30
ЧайкаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Португалия
17:00
АрменияНе начат
Венгрия
17:00
ИрландияНе начат
Албания
20:00
АнглияНе начат
Сербия
20:00
ЛатвияНе начат
Украина
20:00
ИсландияНе начат
Азербайджан
20:00
ФранцияНе начат
Израиль
22:45
МолдоваНе начат
Италия
22:45
НорвегияНе начат

Кержаков высказался о ситуации с возвращением рекорда по голам за сборную России

Экс-форвард сборной России Александр Кержаков не заинтересован в рекорде по голам за национальную команду.
Фото: "Чемпионат"
"Я ничего не делаю и не буду делать для возвращения рекорда по голам за сборную России", - передает слова Кержакова "Чемпионат".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что один из забитых мячей сборной России в товарищеском матче против Германии в 2005 году, может быть переписан на Александра Кержакова. В этом случае Кержаков, на счету которого 30 голов догонит нападающего Артема Дзюбу, ставшего весной текущего года рекордсменом по числу голов в составе национальной команды.

