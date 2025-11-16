"Я ничего не делаю и не буду делать для возвращения рекорда по голам за сборную России", - передает слова Кержакова "Чемпионат".
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что один из забитых мячей сборной России в товарищеском матче против Германии в 2005 году, может быть переписан на Александра Кержакова. В этом случае Кержаков, на счету которого 30 голов догонит нападающего Артема Дзюбу, ставшего весной текущего года рекордсменом по числу голов в составе национальной команды.
Кержаков высказался о ситуации с возвращением рекорда по голам за сборную России
Экс-форвард сборной России Александр Кержаков не заинтересован в рекорде по голам за национальную команду.
Фото: "Чемпионат"