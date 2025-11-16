Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 1 0 1
ФакелЗавершен
Уфа
1 - 2 1 2
Арсенал ТулаЗавершен
Челябинск
3 - 3 3 3
КАМАЗЗавершен
Шинник
4 - 1 4 1
Чайка2 тайм

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Португалия
9 - 1 9 1
АрменияЗавершен
Венгрия
2 - 3 2 3
ИрландияЗавершен
Албания
20:00
АнглияНе начат
Сербия
20:00
ЛатвияНе начат
Украина
20:00
ИсландияНе начат
Азербайджан
20:00
ФранцияНе начат
Израиль
22:45
МолдоваНе начат
Италия
22:45
НорвегияНе начат

Семак рассказал, когда травмированные игроки вернутся в строй

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных Нино, Лусиано Гонду и Матео Кассьерры.
Фото: ФК "Зенит"
"Ждём следующую неделю. Нино получил повреждение в последнем матче. Посмотрим, насколько он будет готов. Лусиано, Кассьерра - это те игроки, которые вот-вот должны присоединиться к команде. Надеюсь, что так и будет", - приводит слова Семака "Матч ТВ".

Отметим, что защитник "Зенита" Нино получил травму приводящей мышцы в матче 15-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (1:1) и был заменён на 60-й минуте встречи, а у нападающего команды Матео Кассьерры повреждена икроножная мышца в игре против "Сочи" (3:0) в 12-м туре РПЛ.

После 15 сыгранных туров петербуржцы занимают третье место в чемпионате страны, имея в своём активе 30 набранных баллов.

Следующий матч команда Сергея Семака проведёт против "Пари НН" в воскресенье, 23 ноября.

