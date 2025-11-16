"Ждём следующую неделю. Нино получил повреждение в последнем матче. Посмотрим, насколько он будет готов. Лусиано, Кассьерра - это те игроки, которые вот-вот должны присоединиться к команде. Надеюсь, что так и будет", - приводит слова Семака "Матч ТВ".
Отметим, что защитник "Зенита" Нино получил травму приводящей мышцы в матче 15-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (1:1) и был заменён на 60-й минуте встречи, а у нападающего команды Матео Кассьерры повреждена икроножная мышца в игре против "Сочи" (3:0) в 12-м туре РПЛ.
После 15 сыгранных туров петербуржцы занимают третье место в чемпионате страны, имея в своём активе 30 набранных баллов.
Следующий матч команда Сергея Семака проведёт против "Пари НН" в воскресенье, 23 ноября.
Семак рассказал, когда травмированные игроки вернутся в строй
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных Нино, Лусиано Гонду и Матео Кассьерры.
Фото: ФК "Зенит"