Челестини: впервые в моей жизни есть люди, которые быстро впитывают мои идеи

"Эта команда хорошо функционировала, мы внесли изменения в схему, поменяли игровую форму, но я тот тренер, который идёт в ритме команды. Впервые в моей жизни есть люди, которые очень быстро впитывают мои идеи. Кисляк и Обляков идеально меня понимают, а я им помогаю", - передаёт слова Челестини "Матч ТВ".
Фабио Челестини возглавил "армейцев" летом этого года. В первой официальной игре швейцарский специалист выиграл с командой Суперкубок России, обыграв "Краснодар" (1:0). После первого круга Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает вторую строчку, имея в своём активе 33 очка.
В следующем туре красно-синие сыграют на выезде против московского "Спартака". Встреча пройдёт в субботу, 22 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.
