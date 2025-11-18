Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бельгия
22:45
ЛихтенштейнНе начат
Болгария
22:45
ГрузияНе начат
Австрия
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Косово
22:45
ШвейцарияНе начат
Шотландия
22:45
ДанияНе начат
Испания
22:45
ТурцияНе начат
Уэльс
22:45
Северная МакедонияНе начат
Беларусь
22:45
ГрецияНе начат
Швеция
22:45
СловенияНе начат
Румыния
22:45
Сан-МариноНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Кипр
20:00
ЭстонияНе начат
Фарерские острова
20:00
КазахстанНе начат

Челестини: впервые в моей жизни есть люди, которые быстро впитывают мои идеи

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, какие изменения привнёс в игру команды.
Фото: ПФК ЦСКА
"Эта команда хорошо функционировала, мы внесли изменения в схему, поменяли игровую форму, но я тот тренер, который идёт в ритме команды. Впервые в моей жизни есть люди, которые очень быстро впитывают мои идеи. Кисляк и Обляков идеально меня понимают, а я им помогаю", - передаёт слова Челестини "Матч ТВ".

Фабио Челестини возглавил "армейцев" летом этого года. В первой официальной игре швейцарский специалист выиграл с командой Суперкубок России, обыграв "Краснодар" (1:0). После первого круга Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает вторую строчку, имея в своём активе 33 очка.

В следующем туре красно-синие сыграют на выезде против московского "Спартака". Встреча пройдёт в субботу, 22 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.

