"Нет такой команды, которая бы не проигрывала. Главное - реакция! Реакция на проигрыш, реакцию, на ситуацию, на любое действие", - сказал Черчесов в интервью "Матч ТВ".
После 15 сыгранных туров "Ахмат" располагается на 11 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 16 очков. Грозненцы проиграли три последние встречи в чемпионате страны, а серия без побед насчитывает семь матчей во всех турнирах.
Следующую игру подопечные Станислава Черчесова проведут на выезде против "Рубина". Встреча пройдёт в субботу, 22 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Черчесов: нет такой команды, которая бы не проигрывала
Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов прокомментировал неудачную серию команды из трёх поражений подряд в РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"