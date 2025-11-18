Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бельгия
22:45
ЛихтенштейнНе начат
Болгария
22:45
ГрузияНе начат
Австрия
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Косово
22:45
ШвейцарияНе начат
Шотландия
22:45
ДанияНе начат
Испания
22:45
ТурцияНе начат
Уэльс
22:45
Северная МакедонияНе начат
Беларусь
22:45
ГрецияНе начат
Швеция
22:45
СловенияНе начат
Румыния
22:45
Сан-МариноНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Кипр
20:00
ЭстонияНе начат
Фарерские острова
20:00
КазахстанНе начат

Черчесов: нет такой команды, которая бы не проигрывала

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов прокомментировал неудачную серию команды из трёх поражений подряд в РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"
"Нет такой команды, которая бы не проигрывала. Главное - реакция! Реакция на проигрыш, реакцию, на ситуацию, на любое действие", - сказал Черчесов в интервью "Матч ТВ".

После 15 сыгранных туров "Ахмат" располагается на 11 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 16 очков. Грозненцы проиграли три последние встречи в чемпионате страны, а серия без побед насчитывает семь матчей во всех турнирах.

Следующую игру подопечные Станислава Черчесова проведут на выезде против "Рубина". Встреча пройдёт в субботу, 22 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

