Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бельгия
22:45
ЛихтенштейнНе начат
Болгария
22:45
ГрузияНе начат
Австрия
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Косово
22:45
ШвейцарияНе начат
Шотландия
22:45
ДанияНе начат
Испания
22:45
ТурцияНе начат
Уэльс
22:45
Северная МакедонияНе начат
Беларусь
22:45
ГрецияНе начат
Швеция
22:45
СловенияНе начат
Румыния
22:45
Сан-МариноНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Кипр
20:00
ЭстонияНе начат
Фарерские острова
20:00
КазахстанНе начат

Агент Щетинина - об интересе "Локомотива": информация не на пустом месте

Футбольный агент полузащитника "Ростова" Кирилла Щетинина Александр Клюев прокомментировал интерес к своему клиенту от "Локомотива".
Фото: ФК "Ростов"
"Давайте прокомментирую, когда будет конкретика. Информация об интересе "Локомотива" не на пустом месте", - сказал Клюев в интервью "Чемпионату".

Ранее в СМИ сообщалось, что в приобретении Кирилла Щетинина заинтересован главный тренер "железнодорожников" Михаил Галактионов.

Полузащитник выступает за "Ростов" с июля 2022 года. За этот период он принял участие в 146 играх, отметился 10 забитыми мячами и отдал 18 голевых передач. Действующее соглашение Кирилла Щетинина с "южанами" рассчитано до конца июня 2028 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 2,8 миллиона евро.

