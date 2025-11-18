Агент Щетинина - об интересе "Локомотива": информация не на пустом месте

"Давайте прокомментирую, когда будет конкретика. Информация об интересе "Локомотива" не на пустом месте", - сказал Клюев в интервью "Чемпионату".
Ранее в СМИ сообщалось, что в приобретении Кирилла Щетинина заинтересован главный тренер "железнодорожников" Михаил Галактионов.
Полузащитник выступает за "Ростов" с июля 2022 года. За этот период он принял участие в 146 играх, отметился 10 забитыми мячами и отдал 18 голевых передач. Действующее соглашение Кирилла Щетинина с "южанами" рассчитано до конца июня 2028 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 2,8 миллиона евро.
Фото: ФК "Ростов"