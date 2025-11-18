Божович уже тренировал эту команду с 2010 по 2011 год (11 побед, 11 ничьих, 9 поражений).
"Честно говоря, этот вариант сейчас нереален. Миодраг, конечно, хотел бы возглавить "Динамо", это большой клуб с историей. 90 процентов тренеров из Восточной Европы, те, кто не смотрит на политические моменты, каждый хотел бы поработать в этом клубе", — сказал Еремич в беседе с "РБ Спорт".
Под руководством Миодрага Божовича "Динамо" в сезоне 2010 года заняло 7-е место в Российской Премьер-Лиге.
Вчера, 17 ноября, пост главного тренера бело-голубых по собственному желанию покинул Валерий Карпин. Исполняющим обязанности наставника "Динамо" назначен Ролан Гусев.
Агент Божовича сообщил, что тренер хотел бы поработать в "Динамо"
Срджан Еремич, агент черногорского тренера Миодрага Божовича, заявил о желании своего клиента возглавить московское "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Москва