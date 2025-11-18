Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бельгия
22:45
ЛихтенштейнНе начат
Болгария
22:45
ГрузияНе начат
Австрия
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Косово
22:45
ШвейцарияНе начат
Шотландия
22:45
ДанияНе начат
Испания
22:45
ТурцияНе начат
Уэльс
22:45
Северная МакедонияНе начат
Беларусь
22:45
ГрецияНе начат
Швеция
22:45
СловенияНе начат
Румыния
22:45
Сан-МариноНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Кипр
20:00
ЭстонияНе начат
Фарерские острова
20:00
КазахстанНе начат

Агент Божовича сообщил, что тренер хотел бы поработать в "Динамо"

Срджан Еремич, агент черногорского тренера Миодрага Божовича, заявил о желании своего клиента возглавить московское "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Москва
Божович уже тренировал эту команду с 2010 по 2011 год (11 побед, 11 ничьих, 9 поражений).

"Честно говоря, этот вариант сейчас нереален. Миодраг, конечно, хотел бы возглавить "Динамо", это большой клуб с историей. 90 процентов тренеров из Восточной Европы, те, кто не смотрит на политические моменты, каждый хотел бы поработать в этом клубе", — сказал Еремич в беседе с "РБ Спорт".

Под руководством Миодрага Божовича "Динамо" в сезоне 2010 года заняло 7-е место в Российской Премьер-Лиге.

Вчера, 17 ноября, пост главного тренера бело-голубых по собственному желанию покинул Валерий Карпин. Исполняющим обязанности наставника "Динамо" назначен Ролан Гусев.

