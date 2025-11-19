Лепехин: "Зенит" не выключался из чемпионской гонки - он может взять титул

"Включился ли "Зенит" в чемпионскую гонку? "Зенит" и не выбывал из чемпионской гонки. Когда "Зенит" отстаёт от лидера на два очка, все СМИ пишут, что команда выбыла из чемпионской гонки — это неправильно.
"Зенит" сейчас просто один из лидеров нашего футбола, который будет бороться за чемпионство и, возможно, возьмёт титул", - цитирует Лепехина Metaratings.
После 15 сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на 3 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 30 набранными очками и отстает от лидирующего в таблице "Краснодара" на 3 балла. В 16 туре Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака сыграет на выезде с "Пари НН" - встреча состоится в воскресенье, 23 ноября, в 15:15 по московскому времени.
По итогам прошлого сезона сине-бело-голубые стали серебряными призерами чемпионата России, "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом страны.
Экс-игрок "Зенита" Константин Лепехин оценил шансы петербуржцев на чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"