"Динамо" должен возглавить тренер, готовый сделать команду чемпионом". Точилин - о клубе

"Динамо" должен возглавить тренер, готовый сделать команду чемпионом. А будет это иностранный специалист или же российский - не играет большой разницы, потому что все заждались трофея. Многие говорят, что команда уже по своей сути готова к титулу. И прошлые сезоны показывали, что команда может бороться за него", - сказал Точилин Metaratings.
17 ноября, московское "Динамо" объявило об уходе Валерия Карпина. Исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев. Российский специалист ранее занимал эту должность после отставки Марцела Лички.
На данный момент "Динамо" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков в 15-ти встречах. Бело-голубые одержали 4 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений в лиге.
Следующий матч московского клуба состоится 23 ноября против махачкалинского "Динамо" в рамках РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"