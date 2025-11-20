Матчи Скрыть

Стал известен победитель премии "Джентльмен года"-2025

Объявлен победитель премии "Джентльмен года"-2025 в российском футболе.
Фото: ФК "Зенит"
"Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой признан победителем премии футбольный Джентльмен года 2025. Награда футболисту будет вручена на торжественной церемонии, которая состоится 8 декабря в Москве, в здании министерства спорта", - сообщает "Комсомольская Правда".

В шорт-листе номинантов также был голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев и нападающий махачкалинского "Динамо" Гамид Агаларов. В финальном голосовании Мостовой набрал 42 очка, Агкацев - 35, Агаларов - 19.

В текущем сезоне Андрей Мостовой провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 2 результативные передачи. В 2025 году полузащитник провел за сборную России 4 матча и отметился 1 голевой передачей.

