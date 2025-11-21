Матчи Скрыть

"Зато у "Зенита" есть 6 чемпионств подряд". Васильев - об игровом времени Батракова и Кисляка

Полузащитник "Зенита", выступающий на правах аренды за "Сочи", Дмитрий Васильев высказался о большом количестве игрового времени Матвея Кисляка и Алексея Батракова.
— Не завидуешь Кисляку или Батракову, которые получают игровую практику?

— Это круто, когда в топ-клубах доверяют молодым. Зато у "Зенита" шесть чемпионств подряд в РПЛ, - цитирует Васильева "СЭ".

Дмитрий Васильев является воспитанником петербургского "Зенита" - в текущем сезоне полузащитник выступает на правах аренды за "Сочи". В сезоне-2025/2026 футболист провел за южан во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 1 голевую передачу.

По итогам прошлого сезона петербуржцы стали серебряными призерами, "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России. До этого команда Сергея Семака была бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду.

