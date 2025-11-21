Матчи Скрыть

"Может быть, это даже и лучше". Россиянин - о большом количестве легионеров в "Зените"

Полузащитник "Зенита", выступающий на правах аренды за "Сочи", Дмитрий Васильев рассказал о своем отношении к тому, что "Зенит" называют командой из "Рио-де-Жанейро".
Фото: ФК "Зенит"
"Клуб — "Зенит" Санкт-Петербург. Много иностранцев? Такая политика. Может быть, это даже и лучше. Это означает, что ты, молодой игрок, должен еще больше работать, выходить на уровень Вендела и Барриоса", - сказал Васильев в интервью "СЭ".

После 15 сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на 3 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 30 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на 3 балла. В 16 туре Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака сыграет на выезде с "Пари НН", который занимает последнее место в таблице.

По итогам прошлого сезона петербуржцы стали серебряными призерами чемпионата страны, до этого сине-бело-голубые были бессменными чемпионами России на протяжении шести лет кряду.

