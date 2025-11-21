Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
18:30
СочиНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
17:00
ТорпедоНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
23:00
ЛевантеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
22:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
22:45
МарсельНе начат

Полузащитник "Сочи": физически нам тяжело, не так сильно нагружали в межсезонье

Полузащитник "Сочи" Дмитрий Васильев высказался о результатах в первом круге РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"
"Я думаю, что это частично связано с тем, что команда прошла не очень хорошие сборы. Меня на них не было, но видно, что физически нам тяжело, не так сильно нагружали в межсезонье. Надеюсь, что во время зимней паузы наберём оптимальные кондиции", - сказал Васильев в интервью "СЭ".

Дмитрий Васильев в текущем сезоне принял участие в 18 встречах во всех турнирах, отметился тремя забитыми мячами и отдал одну голевую передачу.

После 15 сыгранных туров "Сочи" располагается на 15 позиции в турнирной таблице с восемью набранными очками.

Следующий матч команда Игоря Осинькина проведёт сегодня, 21 ноября на выезде против "Акрона". Игра начнётся в 18:30 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится