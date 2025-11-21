"Я думаю, что это частично связано с тем, что команда прошла не очень хорошие сборы. Меня на них не было, но видно, что физически нам тяжело, не так сильно нагружали в межсезонье. Надеюсь, что во время зимней паузы наберём оптимальные кондиции", - сказал Васильев в интервью "СЭ".
Дмитрий Васильев в текущем сезоне принял участие в 18 встречах во всех турнирах, отметился тремя забитыми мячами и отдал одну голевую передачу.
После 15 сыгранных туров "Сочи" располагается на 15 позиции в турнирной таблице с восемью набранными очками.
Следующий матч команда Игоря Осинькина проведёт сегодня, 21 ноября на выезде против "Акрона". Игра начнётся в 18:30 по московскому времени.
Полузащитник "Сочи": физически нам тяжело, не так сильно нагружали в межсезонье
Полузащитник "Сочи" Дмитрий Васильев высказался о результатах в первом круге РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"