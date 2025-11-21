Семак - о матче с "Пари НН": легко никогда не бывает

"Легко никогда не бывает. Тем более, что все выездные матчи складываются дл нас сложно. А "Пари НН" все свои очки взял именно в домашних играх. При этом против всех без исключения команда смотрелась очень хорошо. Она любит и умеет прессинговать, выбегать в быстрые контратаки. Поэтому нас ждёт интересный матч, посмотрим, насколько мы сможем справиться", - передаёт слова Семака "Матч ТВ".
После первого круга петербургский "Зенит" располагается на 3 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 30 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на три балла. В 16 туре Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака сыграет на выезде с "Пари НН", который занимает последнее место в таблице. Игра пройдёт в воскресенье, 23 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени.
По итогам прошлого сезона петербуржцы стали серебряными призерами чемпионата страны, до этого сине-бело-голубые были бессменными чемпионами России на протяжении шести лет кряду.
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящей встречи 16-го тура против "Пари НН".
Фото: ФК "Зенит"