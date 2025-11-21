Полузащитник "Зенита" - о втором месте в прошлом сезоне: повторять не хочется

"Впервые за все мои годы в "Зените" мы остались без чемпионства. У меня других то медалей, кроме золотых, не было. Конечно, как удар. Мы когда "Краснодар" разгромили 4:1, были уверены, что дожмём... А по итогу какое-то новое неприятное чувство. Поверьте, повторять не хочется", - сказал Мостовой в интервью "КП Спорт".
Напомним, что в прошедшем сезоне "Зенит" занял второе место в чемпионате России, уступив одно очко "Краснодару". До этого петербуржцы шесть раз подряд выигрывали Российскую Премьер-Лигу.
После 15 сыгранных туров текущего розыгрыша российского чемпионата команда Сергея Семака располагается на третьей строчке с 30 набранными баллами. Сине-бело-голубые отстают от лидирующего "Краснодара" на три очка.
В следующем туре петербуржцы на выезде сыграют против "Пари НН". Встреча состоится в воскресенье, 23 ноября.
Фото: ФК "Зенит"