Акрон
18:30
СочиНе начат

Волга Ул
2 - 0 2 0
Торпедо1 тайм

Валенсия
23:00
ЛевантеНе начат

Майнц
22:30
ХоффенхаймНе начат

Ницца
22:45
МарсельНе начат

Полузащитник "Зенита" - о втором месте в прошлом сезоне: повторять не хочется

Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой прокомментировал второе место команды в прошлом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Впервые за все мои годы в "Зените" мы остались без чемпионства. У меня других то медалей, кроме золотых, не было. Конечно, как удар. Мы когда "Краснодар" разгромили 4:1, были уверены, что дожмём... А по итогу какое-то новое неприятное чувство. Поверьте, повторять не хочется", - сказал Мостовой в интервью "КП Спорт".

Напомним, что в прошедшем сезоне "Зенит" занял второе место в чемпионате России, уступив одно очко "Краснодару". До этого петербуржцы шесть раз подряд выигрывали Российскую Премьер-Лигу.

После 15 сыгранных туров текущего розыгрыша российского чемпионата команда Сергея Семака располагается на третьей строчке с 30 набранными баллами. Сине-бело-голубые отстают от лидирующего "Краснодара" на три очка.

В следующем туре петербуржцы на выезде сыграют против "Пари НН". Встреча состоится в воскресенье, 23 ноября.

