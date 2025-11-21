"Дзюба полностью готов играть. Но мы понимаем, что он много времени пропустил, мы не стали рисковать. Уверен, что он выйдет на поле в этом матче и принесет пользу команде", - сказал Тедеев "Матч ТВ".
Напомним, ранее стал известен стартовый состав "Акрона" на матч 16-го тура РПЛ против "Сочи". В заявку команды вошел нападающий Артем Дзюба, который начнет игру на скамейке запасных. Ранее форвард получил повреждение, из-за которого не выходил на поле с конца октября.
В этом сезоне 37-летний Дзюба забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи в 13 матчах за тольяттинцев в чемпионате России.
"Не стали рисковать". В "Акроне" рассказали о готовности Дзюбы
Главный тренер "Акрона" Заур Тедеев высказался о состоянии здоровья нападающего Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"