Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
3 - 2 3 2
СочиЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
2 - 0 2 0
ТорпедоЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
23:00
ЛевантеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
22:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
22:45
МарсельНе начат

"Не стали рисковать". В "Акроне" рассказали о готовности Дзюбы

Главный тренер "Акрона" Заур Тедеев высказался о состоянии здоровья нападающего Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
"Дзюба полностью готов играть. Но мы понимаем, что он много времени пропустил, мы не стали рисковать. Уверен, что он выйдет на поле в этом матче и принесет пользу команде", - сказал Тедеев "Матч ТВ".

Напомним, ранее стал известен стартовый состав "Акрона" на матч 16-го тура РПЛ против "Сочи". В заявку команды вошел нападающий Артем Дзюба, который начнет игру на скамейке запасных. Ранее форвард получил повреждение, из-за которого не выходил на поле с конца октября.

В этом сезоне 37-летний Дзюба забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи в 13 матчах за тольяттинцев в чемпионате России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится