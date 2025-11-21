Матчи Скрыть

"Акрон" вырвал победу над "Сочи" в матче 16-го тура РПЛ

Тольяттинский "Акрон" одержал победу над "Сочи" в рамках 16-го тура чемпионата России со счетом 3:2.
Фото: ФК "Сочи"
Дубль в матче оформил нападающий "Акрона" Дмитрий Пестряков, также мяч за тольяттинскую команду забил защитник Марат Бокоев. За "Сочи" голами отличились левый вингер Антон Зиньковский и опорный полузащитник Игнасио Сааведра.

На данный момент "Акрон" занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко. "Сочи" располагается на 15-й строчке с 8-ю баллами в своем активе.

Чемпионат России

16 тур

Голы: Пестряков, 63, 65, Бокоев, 80 - Зиньковский, 35, Сааведра, 56.

"Акрон": Гудиев, Бокоев, Неделчару, Эшковал (Фернандес, 46), Пестряков, Савичев (Роча, 46), Бакаев (Севикян, 66), Бистрович (Лончар, 46), Джаковац, Хосонов, Болдырев (Дзюба, 57).

"Сочи": Ломаев, Солдатенков, Стоич, Волков (Заика, 84), Сааведра, Зиньковский, Коваленко (Осипов, 52), Магаль, Игнатов, Крамарич, Камано (Барт, 78).

Предупреждения: Болдырев, 53, Зиньковский, 59.

