Дубль в матче оформил нападающий "Акрона" Дмитрий Пестряков, также мяч за тольяттинскую команду забил защитник Марат Бокоев. За "Сочи" голами отличились левый вингер Антон Зиньковский и опорный полузащитник Игнасио Сааведра.
На данный момент "Акрон" занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко. "Сочи" располагается на 15-й строчке с 8-ю баллами в своем активе.
Чемпионат России
16 тур
Голы: Пестряков, 63, 65, Бокоев, 80 - Зиньковский, 35, Сааведра, 56.
"Акрон": Гудиев, Бокоев, Неделчару, Эшковал (Фернандес, 46), Пестряков, Савичев (Роча, 46), Бакаев (Севикян, 66), Бистрович (Лончар, 46), Джаковац, Хосонов, Болдырев (Дзюба, 57).
"Сочи": Ломаев, Солдатенков, Стоич, Волков (Заика, 84), Сааведра, Зиньковский, Коваленко (Осипов, 52), Магаль, Игнатов, Крамарич, Камано (Барт, 78).
Предупреждения: Болдырев, 53, Зиньковский, 59.
"Акрон" вырвал победу над "Сочи" в матче 16-го тура РПЛ
Тольяттинский "Акрон" одержал победу над "Сочи" в рамках 16-го тура чемпионата России со счетом 3:2.
Фото: ФК "Сочи"