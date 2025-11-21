Радимов - о поражении "Сочи" в игре с "Акроном": сами себя испугались

"Повели со счетом 2:0, играли действительно неплохо. Но начали терять мяч в простейших ситуациях, при таком счете ты должен доводить матч до победы. Мне показалось, что сочинцы повели 2:0 и сами себя испугались. Вот так отпускать матчи нельзя", - сказал Радимов "Матч ТВ".
Матч 16-го тура чемпионата России между "Сочи" и "Акроном" состоялся сегодня, 21 ноября. Встреча завершилась поражением подопечных Игоря Осинькина со счетом 2:3. За тольяттинский клуб дубль оформил Дмитрий Пестряков, также мяч забил Марат Бокоев. За "Сочи" голами отметились Антон Зиньковский и Игнасио Сааведра.
На данный момент "Акрон" занимает 7-е место в РПЛ, набрав 21 очко. "Сочи" находятся на 15-й строчке турнирной таблицы чемпионата с 8 баллами в своем активе.
