Губерниев: "Локомотиву" придется очень непросто, потому что "Краснодар" набрал ход

"Будет равная игра. "Локомотиву" придется очень непросто, потому что "Краснодар" набрал ход. "Локомотив" даст бой. Будет очень хороший матч, но здесь не буду выделять фаворита. Обе команды могут выиграть", — приводит слова Губерниева "Матч ТВ".
"Локомотив" примет на своем поле "Краснодар" в 16-м туре чемпионата России. Встреча состоится в воскресенье, 23 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. В первом круге РПЛ железнодорожники обыграли быков со счётом 2:1.
На данный момент "Краснодар" лидирует в турнирной таблице чемпионата с 33 очками. "Локомотив" после 15-ти туров набрал 30 очков и пока идет на четвертой строчке.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура РПЛ "Локомотива" с "Краснодаром".
Фото: "Чемпионат"