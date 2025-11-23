"Наш стадион — не место для насилия". В "Спартаке" прокомментировали избиение фаната ЦСКА

"В случившемся после матча "Спартак"— ЦСКА разбираются правоохранительные органы. Клуб оказывает полное содействие. Наш стадион — не место для насилия! Вместе с тем, мы считаем, что все клубы должны активно работать со своими болельщиками, в том числе в вопросах поведения на гостевых матчах, а также уважительного отношения к болельщикам других команд", - цитирует Зеленова "Чемпионат".
В субботу, 22 ноября, московский "Спартак" на домашнем стадионе одержал победу над ЦСКА со счетом 1:0, автором единственного забитого мяча стал Игорь Дмитриев, замкнувший подачу Эсекьеля Барко с углового. Очная встреча команд в первом круге завершилась домашней победой ЦСКА со счетом 3:2.
После матча в сети появился видеоролик, на котором несколько болельщиков красно-белых избивают фаната ЦСКА на выходе со стадионе. В ЦСКА отреагировали на данный инцидент и призвали правоохранительные органы разобраться в случившемся.