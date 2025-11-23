Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Крылья Советов
2 - 0 2 0
РостовЗавершен
Нижний Новгород
0 - 2 0 2
ЗенитЗавершен
Динамо
17:30
Динамо МхНе начат
Локомотив
19:45
КраснодарНе начат

Первая лига

Енисей
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Уфа
0 - 4 0 4
ФакелЗавершен
КАМАЗ
0 - 0 0 0
СКА-Хабаровск1 тайм
Шинник
0 - 0 0 0
Сокол1 тайм

Английская премьер-лига

Лидс
0 - 0 0 0
Астон Вилла1 тайм
Арсенал
19:30
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Овьедо
0 - 0 0 0
Райо Вальекано2 тайм
Бетис
18:15
ЖиронаНе начат
Хетафе
20:30
АтлетикоНе начат
Эльче
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Верона
1 - 2 1 2
ПармаЗавершен
Кремонезе
0 - 0 0 0
Рома1 тайм
Лацио
20:00
ЛеччеНе начат
Интер
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

РБ Лейпциг
17:30
ВердерНе начат
Санкт-Паули
19:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

Осер
0 - 0 0 0
Лион1 тайм
Тулуза
19:15
АнжеНе начат
Брест
19:15
МетцНе начат
Нант
19:15
ЛорьянНе начат
Лилль
22:45
ПарижНе начат

"Наш стадион — не место для насилия". В "Спартаке" прокомментировали избиение фаната ЦСКА

Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал избиение болельщика ЦСКА фанатами красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"В случившемся после матча "Спартак"— ЦСКА разбираются правоохранительные органы. Клуб оказывает полное содействие. Наш стадион — не место для насилия! Вместе с тем, мы считаем, что все клубы должны активно работать со своими болельщиками, в том числе в вопросах поведения на гостевых матчах, а также уважительного отношения к болельщикам других команд", - цитирует Зеленова "Чемпионат".

В субботу, 22 ноября, московский "Спартак" на домашнем стадионе одержал победу над ЦСКА со счетом 1:0, автором единственного забитого мяча стал Игорь Дмитриев, замкнувший подачу Эсекьеля Барко с углового. Очная встреча команд в первом круге завершилась домашней победой ЦСКА со счетом 3:2.

После матча в сети появился видеоролик, на котором несколько болельщиков красно-белых избивают фаната ЦСКА на выходе со стадионе. В ЦСКА отреагировали на данный инцидент и призвали правоохранительные органы разобраться в случившемся.

