Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
2 - 0 2 0
РостовЗавершен
Нижний Новгород
0 - 2 0 2
ЗенитЗавершен
Динамо
17:30
Динамо МхНе начат
Локомотив
19:45
КраснодарНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Уфа
0 - 4 0 4
ФакелЗавершен
КАМАЗ
0 - 0 0 0
СКА-Хабаровск1 тайм
Шинник
0 - 0 0 0
Сокол1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
0 - 0 0 0
Астон Вилла1 тайм
Арсенал
19:30
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
Райо Вальекано2 тайм
Бетис
18:15
ЖиронаНе начат
Хетафе
20:30
АтлетикоНе начат
Эльче
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
1 - 2 1 2
ПармаЗавершен
Кремонезе
0 - 0 0 0
Рома1 тайм
Лацио
20:00
ЛеччеНе начат
Интер
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
РБ Лейпциг
17:30
ВердерНе начат
Санкт-Паули
19:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Осер
0 - 0 0 0
Лион1 тайм
Тулуза
19:15
АнжеНе начат
Брест
19:15
МетцНе начат
Нант
19:15
ЛорьянНе начат
Лилль
22:45
ПарижНе начат

Защитник "Спартака" рассказал, как Станкович попрощался с командой

Защитник "Спартака" Кристофер Ву рассказал, как Деян Станкович попрощался с командой.
Фото: ФК "Спартак"
"Он попрощался, поблагодарил команду, сказал, что он очень ценит совместный период, который был. В целом всё произошло позитивно и это тоже хорошо для нового тренера", - цитирует Ву "Матч ТВ".

Напомним, что руководство московского "Спартака" отправило Деяна Станковича в отставку с поста главного тренера, временно исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов, который входил в тренерский штаб сербского специалиста.

Деян Станкович работал в столичном клубе с лета 2024 года, по итогам прошлого сезона красно-белые заняли 4 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков в 30 встречах.

