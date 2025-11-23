Защитник "Спартака" рассказал, как Станкович попрощался с командой

"Он попрощался, поблагодарил команду, сказал, что он очень ценит совместный период, который был. В целом всё произошло позитивно и это тоже хорошо для нового тренера", - цитирует Ву "Матч ТВ".
Напомним, что руководство московского "Спартака" отправило Деяна Станковича в отставку с поста главного тренера, временно исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов, который входил в тренерский штаб сербского специалиста.
Деян Станкович работал в столичном клубе с лета 2024 года, по итогам прошлого сезона красно-белые заняли 4 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков в 30 встречах.
Защитник "Спартака" Кристофер Ву рассказал, как Деян Станкович попрощался с командой.
Фото: ФК "Спартак"