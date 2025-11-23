Глушенков - о победе над "Пари НН": игру можно оценивать как ужасную

"Если взять всю игру, то её можно оценивать как ужасную. Мы забили гол, потом второй - игра успокоилась. Мы создали только два момента, чтобы забить гол. И повезло, что смогли их реализовать", - сказал Глушенков в интервью "Матч ТВ".
Сегодня, 23 ноября "Зенит" в гостевой встрече одержал победу над "Пари НН". Голами в составе сине-бело-голубых отметились Максим Глушенков и Маркус Вендел.
На данный момент петербуржцы лидируют в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 33 набранными очками.
Следующий матч команда Сергея Семака проведёт на выезде против московского "Динамо" в рамках Пути РПЛ Кубка России. Игра состоится в четверг, 27 ноября. Это будет ответная встреча. Первая закончилась победой бело-голубых со счётом 3:1.
Фото: ФК "Зенит"