Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
2 - 0 2 0
РостовЗавершен
Нижний Новгород
0 - 2 0 2
ЗенитЗавершен
Динамо
3 - 0 3 0
Динамо МхЗавершен
Локомотив
1 - 1 1 1
Краснодар2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Уфа
0 - 4 0 4
ФакелЗавершен
КАМАЗ
1 - 1 1 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Шинник
0 - 0 0 0
СоколЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
1 - 2 1 2
Астон ВиллаЗавершен
Арсенал
4 - 1 4 1
Тоттенхэм2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
Райо ВальеканоЗавершен
Бетис
1 - 1 1 1
ЖиронаЗавершен
Хетафе
0 - 0 0 0
Атлетико1 тайм
Эльче
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
1 - 2 1 2
ПармаЗавершен
Кремонезе
1 - 3 1 3
РомаЗавершен
Лацио
1 - 0 1 0
Лечче2 тайм
Интер
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
РБ Лейпциг
2 - 0 2 0
ВердерЗавершен
Санкт-Паули
0 - 1 0 1
Унион2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Осер
0 - 0 0 0
ЛионЗавершен
Тулуза
0 - 1 0 1
АнжеЗавершен
Брест
3 - 2 3 2
МетцЗавершен
Нант
1 - 1 1 1
ЛорьянЗавершен
Лилль
22:45
ПарижНе начат

Глушенков - о победе над "Пари НН": игру можно оценивать как ужасную

Полузащитник "Зенита" Максим Глушенков прокомментировал победу над "Пари НН" (2:0) в 16-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Если взять всю игру, то её можно оценивать как ужасную. Мы забили гол, потом второй - игра успокоилась. Мы создали только два момента, чтобы забить гол. И повезло, что смогли их реализовать", - сказал Глушенков в интервью "Матч ТВ".

Сегодня, 23 ноября "Зенит" в гостевой встрече одержал победу над "Пари НН". Голами в составе сине-бело-голубых отметились Максим Глушенков и Маркус Вендел.

На данный момент петербуржцы лидируют в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 33 набранными очками.

Следующий матч команда Сергея Семака проведёт на выезде против московского "Динамо" в рамках Пути РПЛ Кубка России. Игра состоится в четверг, 27 ноября. Это будет ответная встреча. Первая закончилась победой бело-голубых со счётом 3:1.

