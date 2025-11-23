Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
2 - 0 2 0
РостовЗавершен
Нижний Новгород
0 - 2 0 2
ЗенитЗавершен
Динамо
3 - 0 3 0
Динамо МхЗавершен
Локомотив
1 - 1 1 1
КраснодарЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Уфа
0 - 4 0 4
ФакелЗавершен
КАМАЗ
1 - 1 1 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Шинник
0 - 0 0 0
СоколЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
1 - 2 1 2
Астон ВиллаЗавершен
Арсенал
4 - 1 4 1
ТоттенхэмЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
Райо ВальеканоЗавершен
Бетис
1 - 1 1 1
ЖиронаЗавершен
Хетафе
0 - 1 0 1
АтлетикоЗавершен
Эльче
1 - 1 1 1
Реал Мадрид2 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
1 - 2 1 2
ПармаЗавершен
Кремонезе
1 - 3 1 3
РомаЗавершен
Лацио
2 - 0 2 0
ЛеччеЗавершен
Интер
0 - 1 0 1
Милан2 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
РБ Лейпциг
2 - 0 2 0
ВердерЗавершен
Санкт-Паули
0 - 1 0 1
УнионЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Осер
0 - 0 0 0
ЛионЗавершен
Тулуза
0 - 1 0 1
АнжеЗавершен
Брест
3 - 2 3 2
МетцЗавершен
Нант
1 - 1 1 1
ЛорьянЗавершен
Лилль
4 - 2 4 2
ПарижЗавершен

Мусаев: возможно, зимой будут трансферы "на вход" и даже "на выход"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев ответил на вопрос, нужно ли команде усиление этой зимой.
Фото: ФК "Краснодар"
- Селекционная работа ведется круглый год. Постоянно обсуждаем позиции с нашим спортивным блоком, с Максимом Бузникиным. Пока, к сожалению, ничего не могу сказать. Возможно, будут трансферы "на вход" и даже "на выход". Но пока никакой конкретики нет.

"Краснодар" сыграл на выезде вничью с "Локомотивом" в 16-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч проходил на "РЖД Арене" в Москве и завершился со счетом 1:1.

Команда Мурада Мусаева набрала 34 очка и единолично возглавила турнирную таблицу чемпионата, на один балл опережая ЦСКА и "Зенит". 30 ноября краснодарцы примут у себя дома самарские "Крылья Советов" в рамках 17-го тура РПЛ.

Источник: "Матч ТВ"

