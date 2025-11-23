- Селекционная работа ведется круглый год. Постоянно обсуждаем позиции с нашим спортивным блоком, с Максимом Бузникиным. Пока, к сожалению, ничего не могу сказать. Возможно, будут трансферы "на вход" и даже "на выход". Но пока никакой конкретики нет.
"Краснодар" сыграл на выезде вничью с "Локомотивом" в 16-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч проходил на "РЖД Арене" в Москве и завершился со счетом 1:1.
Команда Мурада Мусаева набрала 34 очка и единолично возглавила турнирную таблицу чемпионата, на один балл опережая ЦСКА и "Зенит". 30 ноября краснодарцы примут у себя дома самарские "Крылья Советов" в рамках 17-го тура РПЛ.
Источник: "Матч ТВ"
Мусаев: возможно, зимой будут трансферы "на вход" и даже "на выход"
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев ответил на вопрос, нужно ли команде усиление этой зимой.
Фото: ФК "Краснодар"