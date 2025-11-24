Матчи Скрыть

Ротор
19:00
ЧелябинскНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Манчестер Юнайтед
23:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
20:30
КомоНе начат
Сассуоло
22:45
ПизаНе начат

КДК РФС рассмотрит инцидент с дракой болельщиков после дерби "Спартак" - ЦСКА

Глава КДК Артур Григорьянц сообщил, что будет рассмотрен эпизод с дракой фанатов после московского дерби.
Фото: ФК "Спартак"
"По материалам СМИ рассмотрим инцидент, который произошёл после окончания матча «Спартак» и ЦСКА. Представители обоих клубов приглашены на заседание", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".

Напомним, ранее сообщалось о том, что по окончании дерби между московскими "Спартаком" и ЦСКА на стадионе "Лукойл Арена" произошла драка между фанатами красно-белых и болельщиком "армейцев".

Матч состоялся в субботу, 22 ноября, в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги и закончился победой "Спартака" со счетом 1:0.

