"По материалам СМИ рассмотрим инцидент, который произошёл после окончания матча «Спартак» и ЦСКА. Представители обоих клубов приглашены на заседание", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".
Напомним, ранее сообщалось о том, что по окончании дерби между московскими "Спартаком" и ЦСКА на стадионе "Лукойл Арена" произошла драка между фанатами красно-белых и болельщиком "армейцев".
Матч состоялся в субботу, 22 ноября, в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги и закончился победой "Спартака" со счетом 1:0.
КДК РФС рассмотрит инцидент с дракой болельщиков после дерби "Спартак" - ЦСКА
Глава КДК Артур Григорьянц сообщил, что будет рассмотрен эпизод с дракой фанатов после московского дерби.
Фото: ФК "Спартак"