"Для меня — "Спартак". Это клуб с историей, с болельщиками. По всей России болеют за "Спартак". Неважно, где ты играешь, в каком городе — везде будет много ребят, кто нас поддерживает. Это завораживает!", – приводит слова Дмитриева "Спорт-Экспресс".
В субботу, 22 ноября "Спартак" на своем поле одержал победу над ЦСКА. Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги завершился со счетом 1:0. Игорь Дмитриев стал автором единственного гола.
Полузащитник является воспитанником академии "Зенита". Летом 2024 года он пополнил состав московской команды, подписав трудовое соглашение сроком на 4 года. "Спартак" на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. После 16-ти туров красно-белые записали в свой актив 28 очков.
Дмитриев: главная команда России для меня – "Спартак"
Фото: ФК "Спартак"