Григорян: "Спартак" может стать проблемой для "Локо"

"Не думаю, что лично тренер Романов может стать проблемой для "Локомотива". А вот команда "Спартак" может стать проблемой для "Локо". При Романове "Спартак" стал играть осознаннее, нежели при Станковиче. На игру спартаковцев имеет максимальное влияние Барко, но нестабильность мешает ему быть безоговорочным лидером команды", – приводит слова Григоряна "Матч ТВ".
Ответный четвертьфинальный матч Кубка России состоится в среду, 26 ноября. "Локомотив" примет "Спартак" на "РЖД Арене" в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по столичному времени. Напомним, в первом матче четвертьфинала красно-белые одержали победу над железнодорожниками со счетом 3:1.
11 ноября "Спартак" покинул главный тренер Деян Станкович. Временно исполняющим обязанности назначен Вадим Романов. В первом матче под его руководством московская команда одержала победу над ЦСКА со счетом 1:0.
Российский тренер Александр Григорян поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Кубка России "Локомотива" со "Спартаком".
Фото: "Чемпионат"