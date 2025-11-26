"Это всего лишь промежуточный результат. На него мы особо не обращаем внимание. Да, восьмое место — это хороший результат, но в таблицу нужно смотреть в мае. Для того чтобы остаться на этой строчке, нужно продолжать работать", - цитирует Савичева "РБ Спорт".
В 16 туре Российской Премьер-Лиги тольяттинский "Акрон" на домашнем стадионе одержал победу над "Сочи" со счетом 3:2, тольяттинцы по ходу встречи проигрывали со счетом 0:2.
В 17 туре чемпионата России команда Заурбека Тедеева сыграет на своем поле с "Пари НН", который занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата страны. После 16 сыгранных туров "Акрон" располагается на 8 строчке в таблице с 21 баллом в своем активе.
Футболист "Акрона" оценил текущие результаты команды
Капитан тольяттинского "Акрона" Константин Савичев оценил текущие результаты команды.
Фото: ФК "Акрон"