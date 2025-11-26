Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Краснодар
18:00
ОренбургНе начат
ЦСКА
18:00
Динамо МхНе начат
Нефтехимик
20:30
РостовНе начат
Локомотив
20:30
СпартакНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Пафос
20:45
МонакоНе начат
Копенгаген
20:45
КайратНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
БрюггеНе начат
Арсенал
23:00
БаварияНе начат
Олимпиакос
23:00
Реал МадридНе начат
Атлетико
23:00
ИнтерНе начат
ПСЖ
23:00
ТоттенхэмНе начат
Ливерпуль
23:00
ПСВНе начат
Айнтрахт
23:00
АталантаНе начат

Футболист "Акрона" оценил текущие результаты команды

Капитан тольяттинского "Акрона" Константин Савичев оценил текущие результаты команды.
Фото: ФК "Акрон"
"Это всего лишь промежуточный результат. На него мы особо не обращаем внимание. Да, восьмое место — это хороший результат, но в таблицу нужно смотреть в мае. Для того чтобы остаться на этой строчке, нужно продолжать работать", - цитирует Савичева "РБ Спорт".

В 16 туре Российской Премьер-Лиги тольяттинский "Акрон" на домашнем стадионе одержал победу над "Сочи" со счетом 3:2, тольяттинцы по ходу встречи проигрывали со счетом 0:2.

В 17 туре чемпионата России команда Заурбека Тедеева сыграет на своем поле с "Пари НН", который занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата страны. После 16 сыгранных туров "Акрон" располагается на 8 строчке в таблице с 21 баллом в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится