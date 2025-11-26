"Ничего менять не собираемся". Футболист махачкалинского "Динамо" - о предстоящем матче с ЦСКА

"Игра с ЦСКА будет отличаться от той, что была в Махачкале. Несмотря на то, что ведем в один мяч, ничего менять не собираемся. Будем выходить и играть на победу. ЦСКА играет дома при своих болельщиках, поэтому не думаю, что они будут в плохой форме", - приводит слова Кагермазова "Матч ТВ".
В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России махачкалинское "Динамо" одержало домашнюю победу над ЦСКА со счетом 1:0, автором единственного забитого мяча стал Ражаб Магомедов, реализовавший удар с одиннадцатиметровой отметки.
Ответная встреча команд состоится на "ВЭБ Арене". Матч пройдет сегодня, 26 ноября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи выступит Артем Чистяков, арбитр на ВАР - Сергей Цыганок. Напомним, что "армейцы" являются действующими обладателями Кубка страны.
Защитник махачкалинского "Динамо" Сослан Кагермазов высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала