Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Краснодар
4 - 0 4 0
ОренбургЗавершен
ЦСКА
2 - 1 (П 5 - 4) 2 154
Динамо МхЗавершен
Нефтехимик
1 - 3 1 3
РостовЗавершен
Локомотив
2 - 3 2 3
СпартакЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Пафос
2 - 2 2 2
МонакоЗавершен
Копенгаген
3 - 2 3 2
КайратЗавершен
Спортинг Лиссабон
0 - 0 0 0
Брюгге1 тайм
Арсенал
0 - 0 0 0
Бавария1 тайм
Олимпиакос
1 - 0 1 0
Реал Мадрид1 тайм
Атлетико
0 - 0 0 0
Интер1 тайм
ПСЖ
0 - 0 0 0
Тоттенхэм1 тайм
Ливерпуль
0 - 1 0 1
ПСВ1 тайм
Айнтрахт
0 - 0 0 0
Аталанта1 тайм

Гендиректор "Динамо": мы не гонимся за статусом народной команды

Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров ответил на вопрос, что нужно сделать клубу, чтобы стать "народным".
Фото: ФК "Динамо" Москва
"В России с этим статусом ассоциируется, прежде всего, другой клуб. Поэтому чувствуется, что в этом вопросе заложена некая провокация. У нас немного другое позиционирование. Вы видите, что мы ориентируемся на разную аудиторию, во многом на молодую, семейную. Поэтому не гонимся за статусом народной команды", - сказал Пивоваров в интервью Legalbet.

В текущем сезоне московское "Динамо" набрало 20 очков в 16 встречах и занимает девятую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России бело-голубые в первой игре 1/4 финала Пути РПЛ обыграли на выезде "Зенит" со счётом 3:1. Ответная встреча пройдёт на домашнем стадионе "ВТБ Арена" в четверг, 27 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Ранее в СМИ сообщалось, что на матч продано более 21 тысячи билетов.

Отметим, что 17 ноября Валерий Карпин покинул московское "Динамо" и решил сосредоточиться на сборной России. Сейчас исполняющим обязанности главного тренера является Ролан Гусев.

