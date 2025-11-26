Гендиректор "Динамо": мы не гонимся за статусом народной команды

"В России с этим статусом ассоциируется, прежде всего, другой клуб. Поэтому чувствуется, что в этом вопросе заложена некая провокация. У нас немного другое позиционирование. Вы видите, что мы ориентируемся на разную аудиторию, во многом на молодую, семейную. Поэтому не гонимся за статусом народной команды", - сказал Пивоваров в интервью Legalbet.
В текущем сезоне московское "Динамо" набрало 20 очков в 16 встречах и занимает девятую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России бело-голубые в первой игре 1/4 финала Пути РПЛ обыграли на выезде "Зенит" со счётом 3:1. Ответная встреча пройдёт на домашнем стадионе "ВТБ Арена" в четверг, 27 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.
Ранее в СМИ сообщалось, что на матч продано более 21 тысячи билетов.
Отметим, что 17 ноября Валерий Карпин покинул московское "Динамо" и решил сосредоточиться на сборной России. Сейчас исполняющим обязанности главного тренера является Ролан Гусев.
Фото: ФК "Динамо" Москва