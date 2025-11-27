Заболотный ответил, хочет ли, чтобы Романова утвердили главным тренером "Спартака"

"Сейчас мы больше внимания обращаем на атмосферу в команде. С новым тренером хотим набрать максимальное количество очков. Не расстроюсь, если Романова назначат главным на постоянной основе", — приводит слова Заболотного Sport24.
"Спартак" объявил об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера 11 ноября. Сербский специалист занимал эту должность с лета 2024 года. Исполняющим обязанности был назначен Вадим Романов. Под его руководством команда одержала две победы подряд.
22 ноября "Спартак" обыграл ЦСКА в 16-м туре РПЛ со счетом 1:0. 26 ноября красно-белые со счетом 3:2 победили "Локомотив" в четвертьфинальном матче Кубка России. Тем самым "Спартак" вышел в полуфинал Пути РПЛ. В следующем матче команда сыграет с победителем пары "Динамо" — "Зенит".
Нападающий "Спартака" Антон Заболотный ответил на вопрос о возможном утверждении Вадима Романова, исполняющего обязанности главного тренера, на эту должность на постоянной основе.
