Об этом сообщает пресс-служба "Краснодара". Отмечается, что за все время с Мусаевым команда одержала 101 победу, 44 раза сыграла вничью и потерпела 55 поражений. Вместе с тренером в предыдущем сезоне "Краснодар" впервые в истории выиграл чемпионат России. Помимо этого, по итогам сезона-2024/25 РФС признал Мусаева лучшим тренером.
Специалист официально занял должность в "Краснодаре" летом 2020 года. В 2021 году он начал работать в азербайджанском "Сабахе", однако в марте 2024 года вернулся к "быкам". В текущем сезоне под руководством Мусаева команда единолично лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка за 16 туров РПЛ.
В среду, 26 ноября "Краснодар" разгромил "Оренбург" в ответном четвертьфинальном матче Кубка России (4:0) и обеспечил себе место в полуфинале Пути РПЛ.
Мусаев провел юбилейный 200-й матч на посту главного тренера "Краснодара"
Матч 1/4 финала Кубка России "Краснодара" с "Оренбургом" стал 200-м для Мурада Мусаева на посту главного тренера "быков".
Фото: ФК "Краснодар"