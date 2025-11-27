Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
КАМАЗ
18:00
Крылья СоветовНе начат
Динамо
20:30
ЗенитНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Рома
20:45
МидтьюлландНе начат
Астон Вилла
20:45
Янг БойзНе начат
Ракув
20:45
РапидНе начат
Фейеноорд
20:45
СелтикНе начат
Фенербахче
20:45
ФеренцварошНе начат
Виктория П
20:45
ФрайбургНе начат
Лудогорец
20:45
СельтаНе начат
Порту
20:45
НиццаНе начат
ПАОК
20:45
БраннНе начат
Лилль
20:45
Динамо ЗагребНе начат
Гоу Эхед Иглс
23:00
ШтутгартНе начат
Рейнджерс
23:00
БрагаНе начат
Панатинаикос
23:00
ШтурмНе начат
Маккаби Тель-Авив
23:00
ЛионНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МальмёНе начат
Генк
23:00
БазельНе начат
Бетис
23:00
УтрехтНе начат
Болонья
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Црвена Звезда
23:00
ФКСБНе начат

Лига конференций УЕФА

Хамрун Спартанс
20:45
ЛинкольнНе начат
АЗ Алкмар
20:45
ШелбурнНе начат
Зриньски
20:45
ХеккенНе начат
Слован
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Лех
20:45
ЛозаннаНе начат
Университатя Крайова
20:45
МайнцНе начат
Омония
20:45
Динамо КиевНе начат
Сигма
20:45
ЦелеНе начат
Ягеллония
23:00
КуПСНе начат
Дрита
23:00
ШкендияНе начат
Страсбург
23:00
Кристал ПэласНе начат
Шэмрок Роверс
23:00
ШахтерНе начат
Легия
23:00
СпартаНе начат
Абердин
23:00
НоаНе начат
Фиорентина
23:00
АЕК АфиныНе начат
Риека
23:00
АЕК ЛарнакаНе начат
Брейдаблик
23:00
СамсунспорНе начат

Мусаев провел юбилейный 200-й матч на посту главного тренера "Краснодара"

Матч 1/4 финала Кубка России "Краснодара" с "Оренбургом" стал 200-м для Мурада Мусаева на посту главного тренера "быков".
Фото: ФК "Краснодар"
Об этом сообщает пресс-служба "Краснодара". Отмечается, что за все время с Мусаевым команда одержала 101 победу, 44 раза сыграла вничью и потерпела 55 поражений. Вместе с тренером в предыдущем сезоне "Краснодар" впервые в истории выиграл чемпионат России. Помимо этого, по итогам сезона-2024/25 РФС признал Мусаева лучшим тренером.

Специалист официально занял должность в "Краснодаре" летом 2020 года. В 2021 году он начал работать в азербайджанском "Сабахе", однако в марте 2024 года вернулся к "быкам". В текущем сезоне под руководством Мусаева команда единолично лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка за 16 туров РПЛ.

В среду, 26 ноября "Краснодар" разгромил "Оренбург" в ответном четвертьфинальном матче Кубка России (4:0) и обеспечил себе место в полуфинале Пути РПЛ.

