Кубок России

КАМАЗ
18:00
Крылья СоветовНе начат
Динамо
20:30
ЗенитНе начат

Лига Европы УЕФА

Рома
20:45
МидтьюлландНе начат
Астон Вилла
20:45
Янг БойзНе начат
Ракув
20:45
РапидНе начат
Фейеноорд
20:45
СелтикНе начат
Фенербахче
20:45
ФеренцварошНе начат
Виктория П
20:45
ФрайбургНе начат
Лудогорец
20:45
СельтаНе начат
Порту
20:45
НиццаНе начат
ПАОК
20:45
БраннНе начат
Лилль
20:45
Динамо ЗагребНе начат
Гоу Эхед Иглс
23:00
ШтутгартНе начат
Рейнджерс
23:00
БрагаНе начат
Панатинаикос
23:00
ШтурмНе начат
Маккаби Тель-Авив
23:00
ЛионНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МальмёНе начат
Генк
23:00
БазельНе начат
Бетис
23:00
УтрехтНе начат
Болонья
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Црвена Звезда
23:00
ФКСБНе начат

Лига конференций УЕФА

Хамрун Спартанс
20:45
ЛинкольнНе начат
АЗ Алкмар
20:45
ШелбурнНе начат
Зриньски
20:45
ХеккенНе начат
Слован
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Лех
20:45
ЛозаннаНе начат
Университатя Крайова
20:45
МайнцНе начат
Омония
20:45
Динамо КиевНе начат
Сигма
20:45
ЦелеНе начат
Ягеллония
23:00
КуПСНе начат
Дрита
23:00
ШкендияНе начат
Страсбург
23:00
Кристал ПэласНе начат
Шэмрок Роверс
23:00
ШахтерНе начат
Легия
23:00
СпартаНе начат
Абердин
23:00
НоаНе начат
Фиорентина
23:00
АЕК АфиныНе начат
Риека
23:00
АЕК ЛарнакаНе начат
Брейдаблик
23:00
СамсунспорНе начат

Полузащитник ЦСКА: после игры с "Динамо" Мх Челестини сказал мне: "Браво"

Полузащитник ЦСКА Матия Попович поделился впечатлениями о работе с главным тренером команды Фабио Челестини.
Фото: ТАСС
"Работа под руководством Фабио Челестини проходит отлично. Мне нужно расти как игроку, увеличивать свой вклад в успехи команды. После игры тренер подошёл ко мне, поздравил с голом и сказал: "Браво". Мы оба радовались победе", — приводит слова Поповича "Чемпионат".

ЦСКА одержал победу над махачкалинским "Динамо" по серии пенальти в ответном четвертьфинальном матче Кубка России. Матия Попович оформил дубль, забив голы на 68-й и 90-й минутах. По итогам двух встреч армейцы обеспечили себе место в полуфинале Пути РПЛ. Их следующим соперником станет "Краснодар".

Отметим, что ЦСКА является действующим обладателем Кубка России. В прошлом сезоне вместе с московской командой до финала дошел "Ростов". Армейцы одержали победу по серии пенальти со счётом 4:3.

