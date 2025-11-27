Полузащитник ЦСКА: после игры с "Динамо" Мх Челестини сказал мне: "Браво"

"Работа под руководством Фабио Челестини проходит отлично. Мне нужно расти как игроку, увеличивать свой вклад в успехи команды. После игры тренер подошёл ко мне, поздравил с голом и сказал: "Браво". Мы оба радовались победе", — приводит слова Поповича "Чемпионат".
ЦСКА одержал победу над махачкалинским "Динамо" по серии пенальти в ответном четвертьфинальном матче Кубка России. Матия Попович оформил дубль, забив голы на 68-й и 90-й минутах. По итогам двух встреч армейцы обеспечили себе место в полуфинале Пути РПЛ. Их следующим соперником станет "Краснодар".
Отметим, что ЦСКА является действующим обладателем Кубка России. В прошлом сезоне вместе с московской командой до финала дошел "Ростов". Армейцы одержали победу по серии пенальти со счётом 4:3.
Полузащитник ЦСКА Матия Попович поделился впечатлениями о работе с главным тренером команды Фабио Челестини.
