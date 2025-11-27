Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
КАМАЗ
18:00
Крылья СоветовНе начат
Динамо
20:30
ЗенитНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Рома
20:45
МидтьюлландНе начат
Астон Вилла
20:45
Янг БойзНе начат
Ракув
20:45
РапидНе начат
Фейеноорд
20:45
СелтикНе начат
Фенербахче
20:45
ФеренцварошНе начат
Виктория П
20:45
ФрайбургНе начат
Лудогорец
20:45
СельтаНе начат
Порту
20:45
НиццаНе начат
ПАОК
20:45
БраннНе начат
Лилль
20:45
Динамо ЗагребНе начат
Гоу Эхед Иглс
23:00
ШтутгартНе начат
Рейнджерс
23:00
БрагаНе начат
Панатинаикос
23:00
ШтурмНе начат
Маккаби Тель-Авив
23:00
ЛионНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МальмёНе начат
Генк
23:00
БазельНе начат
Бетис
23:00
УтрехтНе начат
Болонья
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Црвена Звезда
23:00
ФКСБНе начат

Лига конференций УЕФА

Хамрун Спартанс
20:45
ЛинкольнНе начат
АЗ Алкмар
20:45
ШелбурнНе начат
Зриньски
20:45
ХеккенНе начат
Слован
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Лех
20:45
ЛозаннаНе начат
Университатя Крайова
20:45
МайнцНе начат
Омония
20:45
Динамо КиевНе начат
Сигма
20:45
ЦелеНе начат
Ягеллония
23:00
КуПСНе начат
Дрита
23:00
ШкендияНе начат
Страсбург
23:00
Кристал ПэласНе начат
Шэмрок Роверс
23:00
ШахтерНе начат
Легия
23:00
СпартаНе начат
Абердин
23:00
НоаНе начат
Фиорентина
23:00
АЕК АфиныНе начат
Риека
23:00
АЕК ЛарнакаНе начат
Брейдаблик
23:00
СамсунспорНе начат

Главный тренер "Локо" после вылета в Путь регионов: поставили задачу бороться до конца — и в нижней стадии Кубка

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов рассказал, какая задача стоит перед командой до ухода на зимний перерыв.
Фото: "Матч ТВ"
"Мы сейчас поставили ребятам задачу бороться до конца — и в нижней стадии Кубка, а в чемпионате — набрать максимальное количество очков до зимнего перерыва, чтобы сохранить место в лидирующей группе", — приводит слова Галактионова пресс-служба "Локомотива".

Команда Михаила Галактионова уступила "Спартаку" в двух четвертьфинальных матчах Кубка России, в связи с чем продолжит выступление в Пути регионов. 26 ноября московские команды сыграли на "РЖД Арене" со счетом 2:3 в пользу красно-белых.

После 16-ти туров чемпионата России "Локомотив" довел количество очков до 31 и на данный момент идет на четвертом месте. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 3 очка. В следующем туре железнодорожники встретятся с "Ростовом" 30 ноября. 7 декабря "Локомотив" отправится в гости к "Сочи".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится