"Мы сейчас поставили ребятам задачу бороться до конца — и в нижней стадии Кубка, а в чемпионате — набрать максимальное количество очков до зимнего перерыва, чтобы сохранить место в лидирующей группе", — приводит слова Галактионова пресс-служба "Локомотива".
Команда Михаила Галактионова уступила "Спартаку" в двух четвертьфинальных матчах Кубка России, в связи с чем продолжит выступление в Пути регионов. 26 ноября московские команды сыграли на "РЖД Арене" со счетом 2:3 в пользу красно-белых.
После 16-ти туров чемпионата России "Локомотив" довел количество очков до 31 и на данный момент идет на четвертом месте. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 3 очка. В следующем туре железнодорожники встретятся с "Ростовом" 30 ноября. 7 декабря "Локомотив" отправится в гости к "Сочи".
Главный тренер "Локо" после вылета в Путь регионов: поставили задачу бороться до конца — и в нижней стадии Кубка
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов рассказал, какая задача стоит перед командой до ухода на зимний перерыв.
Фото: "Матч ТВ"