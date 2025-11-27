Агент Баринова высказался о будущем полузащитника в "Локомотиве"

"Может ли это стать последним матчем для Баринова на домашнем стадионе "Локомотива" в футболке "железнодорожников"? Риторические вопросы какие-то. Никто не знает, что будет завтра в нашей жизни. Ждем матч с "Ростовом" в следующем туре РПЛ", - цитирует Банатина "РБ Спорт".
Напомним, что контракт Дмитрия Баринова с московским "Локомотивом" рассчитан до конца текущего сезона. Ранее в СМИ появилась информация, что клуб не смог договориться с футболистом о продлении соглашения, представитель полузащитника опроверг эту информацию.
В текущем сезоне полузащитник провел за "железнодорожников" во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 2 забитых мяча и 4 результативные передачи. В 2025 году Дмитрий Баринов провел за сборную России 4 матча и отдал 1 голевую передачу.
Футбольный агент Павел Банатин высказался о будущем полузащитника Дмитрия Баринова в "Локомотиве".
Фото: ФК "Локомотив"