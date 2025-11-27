Матчи Скрыть

Кубок России

КАМАЗ
18:00
Крылья СоветовНе начат
Динамо
20:30
ЗенитНе начат

Лига Европы УЕФА

Рома
20:45
МидтьюлландНе начат
Астон Вилла
20:45
Янг БойзНе начат
Ракув
20:45
РапидНе начат
Фейеноорд
20:45
СелтикНе начат
Фенербахче
20:45
ФеренцварошНе начат
Виктория П
20:45
ФрайбургНе начат
Лудогорец
20:45
СельтаНе начат
Порту
20:45
НиццаНе начат
ПАОК
20:45
БраннНе начат
Лилль
20:45
Динамо ЗагребНе начат
Гоу Эхед Иглс
23:00
ШтутгартНе начат
Рейнджерс
23:00
БрагаНе начат
Панатинаикос
23:00
ШтурмНе начат
Маккаби Тель-Авив
23:00
ЛионНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МальмёНе начат
Генк
23:00
БазельНе начат
Бетис
23:00
УтрехтНе начат
Болонья
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Црвена Звезда
23:00
ФКСБНе начат

Лига конференций УЕФА

Хамрун Спартанс
20:45
ЛинкольнНе начат
АЗ Алкмар
20:45
ШелбурнНе начат
Зриньски
20:45
ХеккенНе начат
Слован
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Лех
20:45
ЛозаннаНе начат
Университатя Крайова
20:45
МайнцНе начат
Омония
20:45
Динамо КиевНе начат
Сигма
20:45
ЦелеНе начат
Ягеллония
23:00
КуПСНе начат
Дрита
23:00
ШкендияНе начат
Страсбург
23:00
Кристал ПэласНе начат
Шэмрок Роверс
23:00
ШахтерНе начат
Легия
23:00
СпартаНе начат
Абердин
23:00
НоаНе начат
Фиорентина
23:00
АЕК АфиныНе начат
Риека
23:00
АЕК ЛарнакаНе начат
Брейдаблик
23:00
СамсунспорНе начат

Воробьёв высказался о продлении контракта "Локомотива" с Галактионовым

Нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьёв прокомментировал продление соглашения с главным тренером команды Михаилом Галактионовым.
Фото: ФК "Локомотив" Москва
"Это хорошо для нас. Мы знаем требования Михаила Михайловича, и для нас было лучше, чтобы он остался", - сказал Воробьёв в интервью "Матч ТВ".

В среду, 26 ноября "железнодорожники" на своём поле уступили "Спартаку" со счётом 2:3. Команда Михаила Галактионова в следующем раунде Кубка России сыграет в Пути регионов против тульского "Арсенала".

Михаил Галактионов возглавляет "Локомотив" с конца 2022 года и уступает только Юрию Сёмину по количеству матчей во главе команды.

После 16 сыгранных туров текущего розыгрыша Российской Премьер-Лиги "железнодорожники" располагаются на четвёртой строчке с 31 набранным очком.

