Воробьёв высказался о продлении контракта "Локомотива" с Галактионовым

"Это хорошо для нас. Мы знаем требования Михаила Михайловича, и для нас было лучше, чтобы он остался", - сказал Воробьёв в интервью "Матч ТВ".
В среду, 26 ноября "железнодорожники" на своём поле уступили "Спартаку" со счётом 2:3. Команда Михаила Галактионова в следующем раунде Кубка России сыграет в Пути регионов против тульского "Арсенала".
Михаил Галактионов возглавляет "Локомотив" с конца 2022 года и уступает только Юрию Сёмину по количеству матчей во главе команды.
После 16 сыгранных туров текущего розыгрыша Российской Премьер-Лиги "железнодорожники" располагаются на четвёртой строчке с 31 набранным очком.
Фото: ФК "Локомотив" Москва