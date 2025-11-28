Матчи Скрыть

Воробьёв: Баринов - наш лидер, хочется, чтобы он остался

Нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьёв прокомментировал истекающий контракт капитана команды Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"
"Истекающий контракт Баринова? Это уже личное дело между игроком и клубом, я ничего здесь не могу сказать, Баринов - наш кэп, лидер. Всем, конечно, хочется, чтобы он остался", - сказал Воробьёв в интервью Legalbet.

Дмитрий Баринов является воспитанником "Локомотива". В текущем сезоне 29-летний футболист принял участие в составе "железнодорожников" в 22 встречах, забил два мяча и отдал семь голевых передач. Его действующее соглашение рассчитано до конца текущего сезона. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника оценивается в девять миллионов евро.

После 16 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги "Локомотив" занимает четвёртую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 31 очко.

