Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
0 - 2 0 2
Нижний НовгородПерерыв
ЦСКА
16:30
ОренбургНе начат
Балтика
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 2 0 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Чайка
0 - 0 0 0
Уфа2 тайм
Волга Ул
0 - 0 0 0
Урал1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брентфорд
18:00
БернлиНе начат
Манчестер Сити
18:00
ЛидсНе начат
Сандерленд
18:00
БорнмутНе начат
Эвертон
20:30
НьюкаслНе начат
Тоттенхэм
23:00
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
16:00
ОсасунаНе начат
Барселона
18:15
АлавесНе начат
Леванте
20:30
АтлетикНе начат
Атлетико
23:00
ОвьедоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
17:00
УдинезеНе начат
Дженоа
17:00
ВеронаНе начат
Ювентус
20:00
КальяриНе начат
Милан
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
17:30
ХайденхаймНе начат
Вердер
17:30
КельнНе начат
Бавария
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Хоффенхайм
17:30
АугсбургНе начат
Байер
20:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Монако
19:00
ПСЖНе начат
Париж
21:00
ОсерНе начат
Марсель
23:05
ТулузаНе начат

В "Динамо" ответили, планируют ли они долгосрочное сотрудничество с Гусевым

Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров заявил о намерении клуба построить долгосрочное сотрудничество с Роланом Гусевым.
Фото: ФК "Динамо"
"На какой срок контракт у Гусева? Сотрудничество с Роланом Александровичем планируется долгосрочное. Мы видим в нем потенциал и перспективу. Мы его всячески поддерживаем и поощряем его, предоставляя ему возможности для развития", - сказал Пивоваров "РБ Спорту".

Под руководством Ролана Гусева московское "Динамо" в текущем сезоне сыграло два матча. 23 ноября бело-голубые одержали победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 3:0 в рамках РПЛ, 27 числа команда потерпела поражение от "Зенита" в Кубке России (0:1).

Напомним, 17 ноября пресс-служба "Динамо" объявила об уходе Валерия Карпина. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен бывший ассистент российского специалиста Ролан Гусев.

На данный момент бело-голубые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков в 16-ти встречах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится