В "Динамо" ответили, планируют ли они долгосрочное сотрудничество с Гусевым

"На какой срок контракт у Гусева? Сотрудничество с Роланом Александровичем планируется долгосрочное. Мы видим в нем потенциал и перспективу. Мы его всячески поддерживаем и поощряем его, предоставляя ему возможности для развития", - сказал Пивоваров "РБ Спорту".
Под руководством Ролана Гусева московское "Динамо" в текущем сезоне сыграло два матча. 23 ноября бело-голубые одержали победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 3:0 в рамках РПЛ, 27 числа команда потерпела поражение от "Зенита" в Кубке России (0:1).
Напомним, 17 ноября пресс-служба "Динамо" объявила об уходе Валерия Карпина. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен бывший ассистент российского специалиста Ролан Гусев.
На данный момент бело-голубые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков в 16-ти встречах.
