"Такое поведение надо выжигать каленым железом". Экс-арбитр Федотов - об удалении Талалаева

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов прокомментировал красную карточку главному тренеру "Балтики" Андрею Талалаеву в матче 17-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: скриншот трансляции
"Скорее всего, удалить его решил Танашев. И такое поведение, как у Талалаева, надо выжигать каленым железом. Это недопустимо. Левников с Танашевым тут это и сделали, молодцы", - цитирует Федотова "Чемпионат".

Напомним, главный арбитр матча 17-го тура чемпионата России между "Балтикой" и "Спартаком" Кирилл Левников показал красную карточку главному тренеру калининградской команды Андрею Талалаеву на 33-й минуте. Талалаев остался недоволен решением судьи удалить игрока балтийцев и отреагировал на это неприличным жестом.

