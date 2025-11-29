"Такое поведение надо выжигать каленым железом". Экс-арбитр Федотов - об удалении Талалаева

"Скорее всего, удалить его решил Танашев. И такое поведение, как у Талалаева, надо выжигать каленым железом. Это недопустимо. Левников с Танашевым тут это и сделали, молодцы", - цитирует Федотова "Чемпионат".
Напомним, главный арбитр матча 17-го тура чемпионата России между "Балтикой" и "Спартаком" Кирилл Левников показал красную карточку главному тренеру калининградской команды Андрею Талалаеву на 33-й минуте. Талалаев остался недоволен решением судьи удалить игрока балтийцев и отреагировал на это неприличным жестом.