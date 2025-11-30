Игрок "Балтики" - о "Спартаке": мы обыграли их два раза по делу

- Талалаев сказал, что "Спартак" уже не та грозная сила, как раньше. Ты согласен?
- Я считаю, что мы обыграли их два раза по делу. Они играли практически час в большинстве. Да, у них были хорошие моменты, но насчет слов Андрея Викторовича не могу ничего сказать. У них есть хорошие футболисты, но мы два раза их обыграли, это не может не радовать.
Вчера, 29 ноября, состоялся матч 17-го тура РПЛ между калининградской "Балтикой" и московским "Спартаком". Встреча завершилась победой подопечных Андрея Талалаева со счетом 1:0. На 30-й минуте игры красную карточку получил футболист калининградского клуба Ираклий Манелов. Единственный гол в матче забил полузащитник Николай Титков.
Ранее команды встречались во 2-м туре чемпионата России. Красно-белые потерпели поражение со счетом 3:0.
В текущем сезоне РПЛ "Балтика" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. "Спартак" находится на шестой строчке с 28-ю баллами в своем активе.
Источник: "Матч ТВ"