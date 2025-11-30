Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Краснодар
14:00
Крылья СоветовНе начат
Ростов
16:30
ЛокомотивНе начат
Ахмат
16:30
ДинамоНе начат
Зенит
19:00
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
Ротор1 тайм
Спартак Кострома
17:00
ТорпедоНе начат
Арсенал Тула
17:00
НефтехимикНе начат
Факел
18:00
ЧелябинскНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кристал Пэлас
15:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
Астон Вилла
17:05
ВулверхэмптонНе начат
Ноттингем Форест
17:05
БрайтонНе начат
Вест Хэм
17:05
ЛиверпульНе начат
Челси
19:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
16:00
ВильярреалНе начат
Севилья
18:15
БетисНе начат
Сельта
20:30
ЭспаньолНе начат
Жирона
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
14:30
ТориноНе начат
Пиза
17:00
ИнтерНе начат
Аталанта
20:00
ФиорентинаНе начат
Рома
22:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
17:30
ШтутгартНе начат
Айнтрахт
19:30
ВольфсбургНе начат
Фрайбург
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Страсбург
17:00
БрестНе начат
Гавр
19:15
ЛилльНе начат
Лорьян
19:15
НиццаНе начат
Анже
19:15
ЛансНе начат
Лион
22:45
НантНе начат

Игрок "Балтики" - о "Спартаке": мы обыграли их два раза по делу

Футболист "Балтики" Владислав Саусь высказался о матчах против московского "Спартака" в текущем сезоне чемпионата России.
Фото: ФК "Балтика"
- Талалаев сказал, что "Спартак" уже не та грозная сила, как раньше. Ты согласен?

- Я считаю, что мы обыграли их два раза по делу. Они играли практически час в большинстве. Да, у них были хорошие моменты, но насчет слов Андрея Викторовича не могу ничего сказать. У них есть хорошие футболисты, но мы два раза их обыграли, это не может не радовать.

Вчера, 29 ноября, состоялся матч 17-го тура РПЛ между калининградской "Балтикой" и московским "Спартаком". Встреча завершилась победой подопечных Андрея Талалаева со счетом 1:0. На 30-й минуте игры красную карточку получил футболист калининградского клуба Ираклий Манелов. Единственный гол в матче забил полузащитник Николай Титков.

Ранее команды встречались во 2-м туре чемпионата России. Красно-белые потерпели поражение со счетом 3:0.

В текущем сезоне РПЛ "Балтика" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. "Спартак" находится на шестой строчке с 28-ю баллами в своем активе.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 9
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится