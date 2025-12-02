Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
22:30
ЭвертонНе начат
Фулхэм
22:30
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:15
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Барселона
23:00
АтлетикоНе начат

Кубок Италии

Новости
Ювентус
23:00
УдинезеНе начат

Кубок Германии

Новости
Боруссия М
20:00
Санкт-ПаулиНе начат
Герта
20:00
КайзерслаутернНе начат
РБ Лейпциг
23:00
МагдебургНе начат
Боруссия Д
23:00
БайерНе начат

Челестини: хотим закончить первую часть РПЛ на первом месте

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил об амбициях клуба завершить осеннюю часть чемпионата первыми.
Фото: ПФК ЦСКА
- Я знаю, когда последний раз ЦСКА становился зимним чемпионом. 10 лет назад, когда стали чемпионом. У нас первые пять месяцев были позитивными. Мы хотим закончить первую часть на первом месте, у нас есть такая возможность. Это будет хорошей компенсацией за работу ребят, но нам есть что улучшать.

Московский ЦСКА набрал 36 очков в 17 прошедших турах и находится на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В последнем туре перед зимней паузой в чемпионате команда Фабио Челестини встретится на выезде с "Краснодаром". Матч состоится в это воскресенье, 7 декабря, на стадионе "Ozon Арена" в Краснодаре. Начало запланировано на 19:00 по московскому времени.

Отметим, в случае победы "армейцы" обойдут краснодарцев и поднимутся на первое место в РПЛ.

Источник: "Чемпионат"

