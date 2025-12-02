- Я знаю, когда последний раз ЦСКА становился зимним чемпионом. 10 лет назад, когда стали чемпионом. У нас первые пять месяцев были позитивными. Мы хотим закончить первую часть на первом месте, у нас есть такая возможность. Это будет хорошей компенсацией за работу ребят, но нам есть что улучшать.
Московский ЦСКА набрал 36 очков в 17 прошедших турах и находится на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В последнем туре перед зимней паузой в чемпионате команда Фабио Челестини встретится на выезде с "Краснодаром". Матч состоится в это воскресенье, 7 декабря, на стадионе "Ozon Арена" в Краснодаре. Начало запланировано на 19:00 по московскому времени.
Отметим, в случае победы "армейцы" обойдут краснодарцев и поднимутся на первое место в РПЛ.
Источник: "Чемпионат"
Челестини: хотим закончить первую часть РПЛ на первом месте
Фото: ПФК ЦСКА