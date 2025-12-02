Матчи Скрыть

Челестини: если перед "Краснодаром" мои игроки будут думать об отпуске, им надо менять профессию

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что у его игроков нет отпускного настроения.
Фото: ПФК ЦСКА
- Мы приедем на красивый стадион, находясь в одном очке от "Краснодар". И если мы там победим, то можем стать зимними чемпионами. Если в такой ситуации мои игроки будут думать об отпуске, то им, возможно, надо поменять профессию. Мои игроки на 300 процентов будут думать о матче с "Краснодаром". Я в этом не сомневаюсь.

В это воскресенье, 7 декабря, московский ЦСКА сыграет на выезде против "Краснодара" в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч пройдет на стадионе "Ozon Арена" в Краснодаре, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени.

В случае победы команда Фабио Челестини наберет 39 очков и обойдет в турнирной таблице краснодарцев, лидирующих на данный момент в чемпионате. За тур до зимней паузы в РПЛ "армейцы" находятся на второй позиции и отстают от "быков" на один балл.

Источник: "СЭ"

