Челестини: если перед "Краснодаром" мои игроки будут думать об отпуске, им надо менять профессию

- Мы приедем на красивый стадион, находясь в одном очке от "Краснодар". И если мы там победим, то можем стать зимними чемпионами. Если в такой ситуации мои игроки будут думать об отпуске, то им, возможно, надо поменять профессию. Мои игроки на 300 процентов будут думать о матче с "Краснодаром". Я в этом не сомневаюсь.
В это воскресенье, 7 декабря, московский ЦСКА сыграет на выезде против "Краснодара" в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч пройдет на стадионе "Ozon Арена" в Краснодаре, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени.
В случае победы команда Фабио Челестини наберет 39 очков и обойдет в турнирной таблице краснодарцев, лидирующих на данный момент в чемпионате. За тур до зимней паузы в РПЛ "армейцы" находятся на второй позиции и отстают от "быков" на один балл.
Источник: "СЭ"