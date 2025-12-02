Защитник "Балтики" не исключил возможный уход из клуба зимой

"Не могу ничего обещать. Это провокационный вопрос. Если какой-то клуб придет, а предложение устроит и "Балтику", и меня, тогда будем разговаривать. Если "Балтика" не захочет меня отпускать, продолжу сезон здесь", - сказал Саусь в интервью Sport24.
Владислав Саусь принял участие в текущем сезоне в 18 играх за "Балтику". В составе калининградской команды отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста оценивается в 1,2 миллиона евро. Напомним, что Владислав Саусь является воспитанником "Зенита".
Защитник "Балтики" Владислав Саусь ответил на вопрос, не покинет ли команду в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Балтика"