"Сборы начнутся с 9 января и продлятся до 19 февраля. Проводить их будем в Турции, в Белеке, как и в прошлом году. Всего планируется три сбора. В Махачкале сборов не будет, сразу отправляемся в Турцию", - приводит слова Газизова "РБ Спорт".
18 тур Российской Премьер-Лиги станет последним для клубов перед зимней паузой, которая продлится до конца февраля текущего года.
После 17 сыгранных туров махачкалинское "Динамо" располагается на 13 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками в своем активе. В 18 туре чемпионата России махачкалинцы сыграют на домашнем стадионе с "Пари НН".
В махачкалинском "Динамо" рассказали, где клуб проведет зимние сборы
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о зимних сборах команды.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала