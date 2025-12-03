Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
22:30
Кристал ПэласНе начат
Арсенал
22:30
БрентфордНе начат
Брайтон
22:30
Астон ВиллаНе начат
Вулверхэмптон
22:30
Ноттингем ФорестНе начат
Лидс
23:15
ЧелсиНе начат
Ливерпуль
23:15
СандерлендНе начат

Кубок Италии

Новости
Аталанта
17:00
ДженоаНе начат
Наполи
20:00
КальяриНе начат
Интер
23:00
ВенецияНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
21:00
Реал МадридНе начат

Кубок Германии

Новости
Фрайбург
20:00
ДармштадтНе начат
Бохум
20:00
ШтутгартНе начат
Гамбург
22:45
ХольштайнНе начат
Унион
22:45
БаварияНе начат

В махачкалинском "Динамо" рассказали, где клуб проведет зимние сборы

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о зимних сборах команды.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Сборы начнутся с 9 января и продлятся до 19 февраля. Проводить их будем в Турции, в Белеке, как и в прошлом году. Всего планируется три сбора. В Махачкале сборов не будет, сразу отправляемся в Турцию", - приводит слова Газизова "РБ Спорт".

18 тур Российской Премьер-Лиги станет последним для клубов перед зимней паузой, которая продлится до конца февраля текущего года.

После 17 сыгранных туров махачкалинское "Динамо" располагается на 13 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками в своем активе. В 18 туре чемпионата России махачкалинцы сыграют на домашнем стадионе с "Пари НН".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится