Семин высказался о возможном уходе Баринова в ЦСКА

Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о возможном переходе Дмитрия Баринова в ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"
"Это часть футбола, так же, как и часть жизни, в которой люди меняют места. Не профессию, а места. В своё время "Локомотив" брал у ЦСКА двух игроков. Сегодня ЦСКА взял игрока у "Локомотива". Я не вижу тут ничего неожиданного. Это решение самого футболиста. Время покажет, будет ли это лучше или хуже для клуба или Баринова", - цитирует Семина "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что Дмитрий Баринов решил не продлевать контракт с московским "Локомотивом" и намерен продолжить карьеру в ЦСКА. Контракт футболиста с клубом истекает по окончании текущего сезона.

Дмитрий Баринов выступает за московский "Локомотив" с 2015 года. Полузащитник в текущем сезоне провел во всех турнирах 24 матча и записал на свой счет 3 забитых мяча и 4 результативные передачи. Контракт футболиста с "железнодорожниками" истекает по окончании сезона-2025/26.

Ранее главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявлял, что хотел бы видеть Дмитрия Баринова в своей команде. После 17 сыгранных туров "армейцы" занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 36 набранными очками. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на 4 строчке с 34 баллами в своем активе.

