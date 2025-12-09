Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Кайрат
18:30
ОлимпиакосНе начат
Бавария
20:45
Спортинг ЛиссабонНе начат
Юнион
23:00
МарсельНе начат
Тоттенхэм
23:00
СлавияНе начат
Аталанта
23:00
ЧелсиНе начат
ПСВ
23:00
АтлетикоНе начат
Интер
23:00
ЛиверпульНе начат
Монако
23:00
ГалатасарайНе начат
Барселона
23:00
АйнтрахтНе начат

Алаев выделил лучших тренеров первой части сезона РПЛ

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев назвал двух лучших тренеров первой части сезона 2025/2026.
Фото: Российская Премьер-Лига
"По первой части — мне очень нравится работа Михаила Галактионова и Андрея Талалаева. В "Локомотиве" русские ребята развиваются. Можно отметить и Мусаева, и Челестини, и Семака, но если вы спрашиваете про лучших, то это Галактионов и Талалаев", — отметил Алаев в беседе с "Матч ТВ".

"Локомотив" Михаила Галактионова с 37 очками завершил первый отрезок сезона 2025/2026 на 3-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. "Балтика" Андрея Талалаева с 35 баллами закончила первую часть чемпионата на 5-й позиции.

