"По первой части — мне очень нравится работа Михаила Галактионова и Андрея Талалаева. В "Локомотиве" русские ребята развиваются. Можно отметить и Мусаева, и Челестини, и Семака, но если вы спрашиваете про лучших, то это Галактионов и Талалаев", — отметил Алаев в беседе с "Матч ТВ".
"Локомотив" Михаила Галактионова с 37 очками завершил первый отрезок сезона 2025/2026 на 3-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. "Балтика" Андрея Талалаева с 35 баллами закончила первую часть чемпионата на 5-й позиции.
Алаев выделил лучших тренеров первой части сезона РПЛ
Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев назвал двух лучших тренеров первой части сезона 2025/2026.
Фото: Российская Премьер-Лига