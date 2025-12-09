Матчи Скрыть

Кайрат
18:30
ОлимпиакосНе начат
Бавария
20:45
Спортинг ЛиссабонНе начат
Юнион
23:00
МарсельНе начат
Тоттенхэм
23:00
СлавияНе начат
Аталанта
23:00
ЧелсиНе начат
ПСВ
23:00
АтлетикоНе начат
Интер
23:00
ЛиверпульНе начат
Монако
23:00
ГалатасарайНе начат
Барселона
23:00
АйнтрахтНе начат

ЦСКА обратился в ЭСК РФС по итогам матча с "Краснодаром"

"Армейцы" подали обращение в экспертно-судейскую комиссию.
Фото: ПФК ЦСКА
Московский ЦСКА обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод со второй желтой карточкой защитнику Мойзесу в матче 18-го тура РПЛ с "Краснодаром" (3:2). Об этом сообщили "Чемпионату" в службе коммуникаций РФС.

Напомним, главный судья встречи Кирилл Левников показал бразильцу второе предупреждение и удалил футболиста на 68-й минуте игры.

В этом сезоне 30-летний Мойзес провел в составе "армейцев" 23 матча, забил один мяч и сделал три голевые передачи.

