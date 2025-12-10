Гендиректор "Спартака": у нас нет дедлайна по новому тренеру

"Дедлайна по тренеру как такового нет. Пока работаем, как мы работаем. Мы знаем, каким составом команда поедет на сборы, что она будет делать, какие будут спарринги и возможные турниры", - сказал Некрасов "Чемпионату".
Напомним, 11 ноября пресс-служба московского клуба объявила об уходе Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера клуба был назначен бывший наставник "Спартака-2" Вадим Романов.
Под руководством российского специалиста красно-белые провели 4 матча, одержали 2 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение. На данный момент клуб находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков.
