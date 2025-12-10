Матчи Скрыть

Гендиректор "Спартака": у нас нет дедлайна по новому тренеру

Генеральный директор московского "Спартака" Сергей Некрасов высказался о сроках назначения нового главного тренера в клуб.
Фото: Global Look Press
"Дедлайна по тренеру как такового нет. Пока работаем, как мы работаем. Мы знаем, каким составом команда поедет на сборы, что она будет делать, какие будут спарринги и возможные турниры", - сказал Некрасов "Чемпионату".

Напомним, 11 ноября пресс-служба московского клуба объявила об уходе Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера клуба был назначен бывший наставник "Спартака-2" Вадим Романов.

Под руководством российского специалиста красно-белые провели 4 матча, одержали 2 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение. На данный момент клуб находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков.

