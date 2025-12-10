Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Кайрат
0 - 1 0 1
ОлимпиакосЗавершен
Бавария
3 - 1 3 1
Спортинг ЛиссабонЗавершен
Юнион
2 - 3 2 3
МарсельЗавершен
Тоттенхэм
3 - 0 3 0
СлавияЗавершен
Аталанта
2 - 1 2 1
ЧелсиЗавершен
ПСВ
2 - 3 2 3
АтлетикоЗавершен
Интер
0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен
Монако
1 - 0 1 0
ГалатасарайЗавершен
Барселона
2 - 1 2 1
АйнтрахтЗавершен

Гендиректор "Спартака": мне сложно сказать, почему продлили контракт со Станковичем

Генеральный директор московского "Спартака" Сергей Некрасов прокомментировал ситуацию с продлением контракта с Деяном Станковичем.
Фото: ФК "Спартак"
"Кахигао не несет ответственность за продление Станковича? Я не могу сказать. Между "кто виноват?" и "что делать?" я всегда выбираю "делать". Почему получилось так, что продлили, мне сказать сложно", - сказал Некрасов "Матч ТВ".

Деян Станкович являлся главным тренером "Спартака" с начала июля 2024 года по ноябрь 2025 года. В текущем сезоне под его руководством красно-белые провели 22 матча, одержали 12 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений.

11 ноября пресс-служба московского клуба объявила об отставке Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера клуба стал бывший ассистент сербского специалиста Вадим Романов.

