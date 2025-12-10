"Кахигао не несет ответственность за продление Станковича? Я не могу сказать. Между "кто виноват?" и "что делать?" я всегда выбираю "делать". Почему получилось так, что продлили, мне сказать сложно", - сказал Некрасов "Матч ТВ".
Деян Станкович являлся главным тренером "Спартака" с начала июля 2024 года по ноябрь 2025 года. В текущем сезоне под его руководством красно-белые провели 22 матча, одержали 12 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений.
11 ноября пресс-служба московского клуба объявила об отставке Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера клуба стал бывший ассистент сербского специалиста Вадим Романов.
Гендиректор "Спартака": мне сложно сказать, почему продлили контракт со Станковичем
Фото: ФК "Спартак"